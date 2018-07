På vei mot puljeseier i Norway Cup

Pluss

– I dag var vi gode, sier trener og lagleder Geir Heggland. Adrian Helland ble matchvinner.

Herd vant 3-0 på søndag mot Eid. Får Sortland poeng i tirsdagens kamp mot Azar Karadaz sin moderklubb er laget puljevinner. Sortland innledet med 3-1 seier over KFUM.

– Det var mye å glede seg over her i dag. Vi slet i starten, men spilte oss virkelig opp, sier Sortland-treneren.

Herd var best før pause. Bare godt keeperspill fra Torjus Kaspersen hindret sunnmøringene å ta ledelsen. Etter sidebytte var det et helt annet Sortland-lag som kom på banen. Laget tok tak i kampen, og sikret seg oppgjøret sett under ett en overbevisende og fortjent seier.

– Det kan være en fordel å vinne puljen. Det kan førte til en kamp mindre i sluttspillet. Vi spiller for å vinne alle kamper, presiserer guttene.

Adrian ble pent spilt gjennom av Vegard Heggland da han avgjorde kampen. I duell med Herdkeeperen pirket han ballen i mål.