– Jeg regner med at nåværende aksjonærer, sitter å flirer dersom ditt forslag blir det endelige vedtak

Det til nå hemmelige dokumentet ble sendt fra en privat postadresse tilhørende næringssjef Bjørnar Sellevold i 2010, til rådmann Kirsten L. Pedersen. Innledningsvis «stempler» han brevet «unntatt offentlighet». Og inntil tirsdag denne uken har innholdet dokumentet ikke vært kjent for offentligheten. Hans advarsler var kjent i 2010, men styrken på advarslene har ikke vært kjent.

Kritikken fra tidligere næringssjef Bjørnar Sellevold er i hovedsak rettet mot rådmannen, hans egen sjef på den tiden. Det er samme person, rådmann Kirsten L. Pedersen som nå – på forespørsel fra Vol – har valgt å offetliggjøre dokumentet.

Rådmannens ansvar

Det åtte år gamle dokumentet er i realiteten ramsalt kritikk av hans sjef på en tiden, rådmann Kirsten L. Pedersen i Andøy kommune. Rådmannen opplyser til Vol at hun ikke har behov for å kommentere den konkrete kritikken, men ønsker likevel å uttale seg på et generelt nivå.

– Generelt er det ofte ulike synspunkt og oppfatninger om en sak internt i administrasjonen, og det er i seg selv positivt. Det er likevel slik at det er rådmannen som har ansvar for saksutredninger og innstillinger til politisk nivå, sier rådmann Kirsten Pedersen til Vol.

Frigitt dokument

Det aktuelle og nå frigitte dokumentet er datert 7. januar 2010, samme dag som formannskapet i Andøy kommune behandlet spørsmålet om kommunens salg av aksjer i A.H. Holding AS. Brevet ble sendt som kopi til ordfører Jonni Solsvik (Høyre) og daværende varaordfører Tore Pettersen (Senterpartiet).

Gir bort anslagsvis 75 millioner kroner

– Jeg ser at du atter en gang ikke har fulgt råd fra din næringssjef. Du må ha fulgt andre sine råd og/eller dine egne vurderinger. Det tar jeg til etterretning. Dersom ditt råd blir det endelige vedtaket av kommunestyret, vil kommunen gi bort anslagsvis 75 millioner kroner.

Slik starter tidligere næringssjef Bjørnar Sellevold sitt brev til rådmannen i Andøy. Og han gir seg ikke med det.

Får aldri vite

– Slik anbefalingen er til politikerne, vil aldri kommunen (altså fellesskapet) få rede på hva riktig pris er, ettersom markedet ikke skal spørres, skrev Bjørnar Sellevold på den tiden.

Han kommenterer en rekke forhold som på den tiden var med i vurderingene rundt salget av kommunens aksjer i hav- og kystfiskeselskapet. Et poeng var at de private aksjonærene i selskapet «truet» med å bruke forkjøpsretten. Dette mente han var uproblematisk, ettersom kommunen da kunne ha solgt aksjene til høystbydende.

To millioner i gratis lån

– Historien forteller at når AH (A.H. Holding AS, journ.anm.) har bedt kommunen om hjelp, så har kommunen alltid stilt opp. Sist for to år siden (2008), da selskapet fikk et rente- og avdragsfritt lån på kr 2.000.000 (to millioner kroner) for å kjøpe fiskerettigheter. De andre samfunnsengasjerte aksjonærene (eller tenker de bare på egen pengebok?), kan ikke mene at kommunen skal «gi bort» så store verdier. Det er nesten så jeg ikke tror det jeg ser av innstilling til vedtak, skrev næringssjefen Bjørnar Sellevold til rådmannen i Andøy.

Ønsket faglig avklaring

Kort tid før politikerne skulle behandle saken i formannskapet og kommunestyret, gjentok han sitt faglige råd om å engasjere fagekspertise i form av en skipsmegler utenfor kommunen. Målet var å få et nøytralt og bedre grunnlag for å anbefale noe som helst for politikerne, og han mente at det fortsatt ikke var for sent å snu.

Skyld og skam

– Jeg regner med at utenforstående miljø, og nåværende aksjonærer, sitter å flirer dersom ditt forslag blir det endelige vedtak. Jeg sier ikke dette for å påføre deg skyld og skam, men for å understreke hva jeg virkelig tror de gjør. Som i alle andre saker, som har versert i den seneste tiden, trenger kommunen alle de pengene som er mulig å få tak i nå. Noe annet vil skade kommunens utvikling, kommunale arbeidsplasser og andre forhold. Man kan teoretisere så mye man vil omkring at salgsbeløp ikke kan brukes til drift, men bare til kapitalformål, men dette må ha stor betydning for kommunen totalt sett, skriver den tidigere næringssjefen.

Han hadde heller ikke tro på at salg av kommunens aksjer ville sikre at hav- og kystfiskeselskapet fortsatte sitt engasjement i kommunen.

Sikrer ikke tilstedeværelse

– Jeg kan over hodet ikke se at vi sikrer AH (AH Holdning AS, journ. anm.) sin tilstedeværelse i Andøy mer ved å gi bort verdier slik foreslått, i stedet for å sikre at kommunen får den rettmessige andelen av alle verdiene, skrev tidligere næringssjef Bjørnar Sellevold i det nå frigitte dokumentet.

Deltok i lukkede møter

Dagens ordfører, Jonni Solsvik (Høyre), var også ordfører de dramatiske januardagene i 2010. Han deltok blant annet i et lukket møte om aksjesalgsaken samme dag som den tidligere næringssjefen skrev sitt meget kritiske brev til rådmannen. I det aktuelle møtet deltok, foruten Sellevold og Solsvik, også rådmannen og varaordføreren.

Lovverket ble fulgt

– Når det gjelder den interne saksbehandlingen forut for den politiske behandlingen, er det rådmannen som har innstillingsplikt- og -rett overfor politikerne. Der er lovverket fulgt, sier Solsvik til Vol i dag.

Hadde ikke økonomiske muskler

– Når Sellevold ender på en verdi rundt 75 millioner kroner for kommunes aksjer, må det sees i sammenheng med at selskapet hadde besluttet å gjennomføre en aksjeutvidelse i forbindelse med kontrahering av ny fabrikktråler. Kommunen hadde ikke økonomiske muskler til å være med på det. Dersom de private aksjonærene hadde brukt sin forkjøpsrett til å erverve kommunens aksjer, ville verdiene for kommunes gjenstående aksjer kunne blitt lavere enn de vel syv millionene kommunen fikk for aksjene sine, sier ordfører Jonni Solvsik, som mener at en gjenstående aksjeportefølje ville kunne ha blitt betydelig lavere.

Skulle gjerne beholdt trålerne

– Samtidig skulle jeg gjerne sett at trålerne var registrert i Andøy i dag, men jeg registrerer at selskapet fortsatt driver stort i Andøy. Samtidig vil jeg gjøre oppmerksom på at aksjene som ble solgt og som dannet grunnlaget for det store utbyttet som er tatt ut i den senere tid, er et annet selskap enn det Andøy kommune solgte aksjene i, sier ordføreren.

En riktig beslutning

– I ettertid skulle også jeg ønsket at vi hadde fått bedre bedre pris for aksjene vi solgte. men slik situasjonen var i 2010, var beslutningen riktig og jeg støttet derfor vedtaket, sier ordfører Jonni Solsvik.