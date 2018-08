Hadsel-ordføreren: – Uante muligheter for Lofoten og Vesterålen

Pluss

Det sier ordfører Siv Dagny Aasvik i en kommentar til dagens VOL-artikkel knyttet til framtidig fergefri krysning av Hadselfjorden.

Oslo får 16 prosent av gevinsten Hadselfjorden: Hele landet får nytte av fergefri kryssing Det er ikke bare enkeltkommuner nær Hadselfjorden eller regionene Lofoten og Vesterålen som får nytte av fergefri kryssing av Hadselfjorden. Om lag 45 prosent av verdiskapingsgevinsten av utbyggingen vil tilfalle andre fylker enn Nordland.

– Nyheten skrevet på VOL nå i formiddag knyttet til krysning av Hadselfjorden viser at en fergefri strekning kan gjøre framtida i Vesterålen og Lofoten både tryggere og mer spennende. Det er ingen tvil om at fergefri kryssing over Hadselfjorden vil bety uante muligheter for både Lofoten og Vesterålen. Nå vet vi at det vil bety svært mye positivt også for hele Nordland og Norge, sier ordfører Siv Dagny Aasvik i Hadsel kommune.

Hun mener at framtida til Lofoten og Vesterålen vil se lysere ut dersom produktive mennesker i sin beste alder ser mulighetene i et større arbeidsmarked.

– Vi vil trenge flere bedrifter som kan utnytte det enorme potensialet som ligger i sjømat og reiseliv i Lofoten og Vesterålen, og vil vil trenge flere varme hender som kan ta seg av de som blir gamle og syke i regionen, sier Aasvik.