Lerøy river deler av fabrikken på Melbu

Det sier konserndirektør for hvitfisk i Lerøy Norway Seafoods AS, Webjørn Barstad, i en kommentar til rivningsarbeidene som nå pågår i kaiområdet ved filetfabrikken på Melbu.

Det gamle fiskemottaket, på kaia ved «innhuken» som Melbu-folk sier, er allerede jevnet med jorda. Både vegger og tak er revet og fjenet. I tillegg har arbeidet med å rive den gamle isfabrikken (bildet) på kaia startet denne uka, og vil pågår utover i neste uke.

Kaianlegg i dårlig forfatning

– Kaianlegget har vært i dårlig forfatning, noe Mattilsynet har påpekt. I stedet for å vedlikeholde en gammel del som i praksis bare har vært brukt som en transportvei, valgte vi å rive både tak og vegger som rommet det gamle fiskemottaket, sier Webjørn Barstad til VOL.

Også det gamle isanlegget rives, samtidig som et nytt isanlegg skal plassere i en annen del av bygningsmassen. På den måten kvitter selskapet seg med en del av bygningsmassen som over tid har vært i dårlig forfatning.

Fiskemottaket flyttet

– Fiskemottaket med kapping og sløying av fisk er flyttet til en annen del av bygningsmassen. Det betyr at nesten hele kaifronten av anlegget vil være helt åpen når arbeidene er ferdige, sier konserndirektøren til VOL.

Et nytt isanlegg skal etableres lengre inn i fabrikken, nærmere områdene hvor isen skal brukes.

Åpent kaiområde

Fabrikken får dermed et åpent og tilgjengelig uteområde for lossing av fiskebåter. Det skjer blant annet med bakgrunn i en påpekning fra Mattilsynet, der utbedringsbehov ble konkretisert og hvor planene for kaianlegget etter hvert tok form. Et alternativ var å renovere det eksisterende, men etter en konkret vurdering kom selskapet fram til at det ikke hadde noe for seg ettersom området i praksis kun ble brukt som en kjørekorridor.

Del av plan

– Arbeidene som pågår nå er et av flere elementer som skal gjennomføres ved fabrikken framover. Det er lagt en plan for å renovere lokalene. Det betyr at vi fjerner noen av lokalene som ikke brukes. Ut over det som skjer nå, har vi en plan om en generell renovering av lokalene, et arbeid som skal pågå over et par år. Gjennomføringen skjer uten at produksjonen ellers berøres.

Nye investeringer

I følge konserndirektøren og den lokale fabrikklederen på Melbu, Kai Jensen, gjøres det også nye investeringer ved fabrikken på Melbu.

– Vi skal nå sette opp en ny produksjonslinje som er flyttet fra Stamsund til Melbu. Dette omfatter en produksjon på Melbu som vi ikke har hatt tidligere, og som får positiv betydning for anlegget, sier fabrikkleder Kai Jensen til VOL.

Det er snakk om såkalt «våtpakk» som har pågått i Stamsund i mange år. I motsetning til mange andre produkter på Melbu, pakkes fisken i 400 grams esker mens fisken fortsatt er våt. Ferdig pakket fryses produktene inn. Dette gir et mer firkantet uttrykk for produkt.

Viktig for fabrikken

– Denne produksjonen er viktig for fabrikken, og blir en av bærebjelkene i filetproduksjonen. Vi får med andre ord flere ben å stå på, sier fabrikklederen.

– Ny produksjon og oppgradering av bygningsmassen er eksternt positivt, etter mange år uten mulighet til å gjennomføre bygningsmessig renovering. Med Lerøy i ryggen ser vi at det både er vilje og evne til å satse. Det er ekstremt viktig for lokalsamfunnet. Dersom det fortsatt er noen som snakker om nedleggingsspøkelset, kjenner vi ikke lenger igjen det innom veggene her på fabrikken, sier Kai Jensen spøkefullt til VOL.