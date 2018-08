Massivt press mot kommunen i aksjesaken

Pluss

Planene blant flertallsaksjonærene om å overta Andøy kommunes aksjer i A.H. Holding AS var planlagt så tidlig som før 2009. Det viser tidligere uttalelser fra daglig leder Andreas Haugen i A. H. Holding AS til Andøyposten i 2013. Der forteller han at selskapet hadde møter med formannskapet allerede så tidlig som i 2007 eller 2008. Dette var før dagens rådmann, Kirsten Lehne Pedersen, ble ansatt i kommunen våren 2009. Hun fikk i 2015 forlenget sitt åremål fram til våren 2021.

Innstilte på utsettelse

Den 22. desember 2009 ble aksjesalget behandlet av politikerne i kommunen. Der foreslo rådmann Kristen Lehne Pedersen i sin innstilling at formannskapet skulle utsette behandling av saken inntil den var forsvarlig utredet.

Under formannskapets møte to dager før julaften, en tirsdag, la Halvar Rønneberg (FrP) fram dette forslaget til avstemning: «Andøy kommune vedtar å selge kommunens aksjepost til dagens øvrige aksjeeiere. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å forhandle fram detaljene vedrørende kommunens salg av kommunens aksjepost.» Forslaget fikk kun Rønnebergs stemme, og falt mot rådmannens forslag om å utsette behandlingen av saken inntil saken var forsvarlig utredet.

Ga bud på aksjene

Den 4. januar 2010 klokka 15:00 om ettermiddagen kommer det et konkret bud på Andøy kommunes aksjer, sendt via e-post fra Andreas Haugen til rådmann Kirsten Lehne Pedersen. Budet var på 200 kroner per aksje for 33.025 aksjer. Dette utgjorde 34 prosent av aksjene i A.H. Holding AS.

«Familien Mathisen, familien Benjaminsen og familien Haugen ønsker som tidligere nevnt å kjøpte kommunens aksjer. Dette for å beholde lokalt majoritets eierskap i selskapet, ved egenkapital utvidelse i forbindelse med kontrahering av nytt fartøy. Vi tre familiene vil betale kr. 200 pr/aksje.»

Som representant for de private aksjeeierne regnet han ut at familiene, for kommunens 33.025 aksjer til en verdi av 200 kroner per aksje, ville betale til sammen 6.605.000 kroner.

Banken vurderte finansiering

Sparebank 1 Nord-Norge hadde før kommunen skulle behandle aksjesalget, utredet sitt eget engasjement i A. H. Holding AS. Det på bakgrunn av en søknad om finansiering av bygging av nytt fartøy. Det går fram av en e-post fra seniorrådgiver Gunnar Johansen i Sparebank 1 Nord-Norge, til daglig leder Andreas Haugen i A. H. Holding datert den 30. desember 2009.

Hemmelig i åtte år

Innholdet i e-posten fra Sparebank 1 Nord-Norge har inntil publiseringen her på VOL i dag, vært unntatt fra offentlighet etter en administrativ beslutning på det tidspunkt e-posten fra banken også ble formidlet og gjort til en del av saksbehandlingen i Andøy kommune. Det er for øvrig rådmann i Andøy, Kirsten Lehne Pedersen, som nå har nedgradert dokumentet til offentlig og formidlet det til VOL etter en innsynsforespørsel fra redaksjonen.

Dokumentet var i mer enn åtte år unntatt fra offentlighet etter Offentlighetslovens paragraf 13 – om taushetsplikt – og Forvaltningslovens paragraf 13.2, som gjelder «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.»

45 millioner kroner

I e-posten fra banken til Andreas Haugen, heter det:

– Som vi har meddelt tidligere vil et eventuelt tilsagn om finansiering være gitt med bakgrunn i at nytt fartøy finansieres med en egenkapitalandel på inntil kr 45.000.000 da innbetalt som ny kapital, skriver seniorrådgiver Gunnar Johnsen i avdeling for bedriftsmarkedet i Hålogaland.

«Vi har forstått det slik at prosessen med kjøp av aksjeposten tilhørende Andøy kommune er utsatt etter møte avholdt før jul. Det er bankens klare oppfatning at dette forholdet må være avklart før banken starter den formelle behandlingen av søknaden i våre kredittkomiteer. Regionalt styre skal behandle søknaden 08.01.2010 før den sendes videre til Tromsø. Vi må senest 06.01.2010 ha en avklaring på utfallet av prosessen med kjøp av Andøy kommunes aksjepost.»

Bankens frist er altså satt til dagen før formannskapet skulle behandle saken om et eventuelt salg av kommunens aksjer i A. H. Holding AS. Etter at e-posten fra Sparebank 1 Nord-Norge ble en del av dokumentene i kommunens saksbehandling, har innholdet bidratt til å underbygge argumentasjonen fra de private aksjonærene om at det skulle gjennomføres en emisjon,og at det skulle bygges et nytt fartøy samt at det hastet med å få en avgjørelse i havn.

Presset ikke kommunen

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge sier i en e-post til VOL den 7. august 2018, at banken normalt ikke kommenterer saker som er mellom kunde og bank i detalj.

– Når det gjelder påstanden om at vi har bidratt til å presse Andøy kommune til å selge, så medfører dette ikke riktighet. Vi vil dog alltid ønske en oversikt over aksjonærer i større kredittsaker, sier kommunikasjonssjefen, som mener at e-posten fra banken til aksjonærene ganske enkelt spesifiserer dette.

– Fristen som er satt i e-posten er satt i forhold til vår interne møteplan. Så for å rekke å behandle saken i møte 8/1 måtte vi vite om eiersammensetningen innen 6/1. Det er altså ikke en endelig frist, men en frist for å få behandlet en søknad innen en gitt frist, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge til VOL i dag.

Verftet satte frist

Samme dag som formannskapet i Andøy behandlet saken om aksjesalg den 22. desember 2009, ble det sent på ettermiddagen sendt en e-post fra det polske skipsverftet «Romontowa» S.A. til Andreas Haugen. Der refererer det polske verftet til et brev fra Sparebank 1 Nord-Norge datert 18. desember 2009, for øvrig et bankdokument som VOL ikke har sett.

I den engelskspråklige e-posten til Andreas Haugen viser rederiet til en kontrakt datert den 26. november 2009, om bygging av et fartøy for AS Andenes Havfiskeselskap (datterselskap til A.H. Holding AS). Kontrakten er altså signert mindre enn én måned før formannskapets behandling den 22. desember 2009.

– Please be Kindly advised that «Remontowa» S.A. is able to postpone the date of the Shipbuilding Contract shall become effective and legally binding until the 15th January 2010. If the first installment of the Contract Price shall not be paid in accordance with Article III clause 3 of the Shipbuilding Kontrakt until 15th January 2010, this Contract shall become null and void.

På godt norsk betyr dette at det polske verftet var villig til å utsette implementeringen av kontrakten til den 15. januar 2010. Etter denne datoen ville kontrakten være å anse som nullet, dersom ikke den første innbetalingen ble gjort til verftet.

Kontrakten ble raskt verdiløs

Avtalen som ble signert den 26. november 2009, kunne med andre ord være verdiløs allerede drøye halvannen måned etter at kontrakten med verftet ble signert. Dette var viktig informasjon som var unntatt offentlighet, og som administrasjonen og politikerne fikk meddelt kort tid før de skulle ta en avgjørelse om salg av kommunens aksjer i formannskapet den 7. januar og kommunestyret 11. januar 2010. Når man ser verftets frist i sammenheng med bankens frist, må dette ha fortonet seg som et massivt press mot administrasjonen og politikerne i kommunen.

I følge e-posten fra verftet ville leveransen av fartøyet skje senere, som en følge av utsettelsen. I stedet for å bli levert den 30. september 2010, skulle den i stedet leveres 15. desember 2010. De etterlyste også en bankgaranti før de kunne begynne byggingen.

Det ble aldri igangsatt bygging av noe fartøy for AS Andenes Havfiskeselskap ved det polske verftet.

