– Vi har absolutt ingen problemer med motivasjonen, sier keeper Fredrik Norum

Sortland tapte 14 – 0 mot Junkeren Keeper Norum: – Den verste kampen jeg har opplevd – Dette er den verste kampen jeg har opplevd, sier Sortlands keeper Fredrik Norum om lørdagens 14-0-tap mot Junkeren.

Unge Fredrik Norum stod i mål i stortapet. Han er klar i talen:

– Vi er alle klar for denne kampen, vi har SÅ MYE å revansjere. Vi skal vise at det ikke skal være så lett å slå oss, slår han fast. Norum beretter at spillerne har snakket om tapet helt siden det skjedde.

Selv har han ikke vært preget etter stortapet i Bodø.

– Målene var ikke min feil derfor har det store tapet ikke gått ut over meg personlig. Det har gått bra, og nå er vi revansjelystne, sier Norum. Han beretter at dette har vist seg også på trening. Spillerne har vært «giret», og Sortland er dessuten i flyten.

– Alle trodde vi skulle tape mot Fløya, men vi tok poeng, påpeker SIL-keeperen.

Spillergruppa er også kampklar.

– Den eneste forskjellen fra forrige helg, er at Sondre Meløe er spilleklar igjen etter å ha sonet straff for gule kort.

Fredag hadde SIL vanlig matchtrening med dødball- og formasjonstrening.

– Holdningen er at vi skal vise oss. Vi har ingen problemer med å være motivert til denne kampen.

Det bekrefter også trener Julie Voktor Pedersen.

– Spillerne er rimelig motiverte for den kampen og ønske å vise at de kan bedre og vil ha revansje. De gleder seg og ønsker å vise hva de kan, sier hun til VOL.

Treneren frykter ikke at Sortland skal lide samme skjebne som de gjorde i vårsesongen.

– Junkeren er gode og har mange dyktige spillere. Skal vi slå dem, må vi ha dagen og være nøyaktige i alt vi gjør. Alle må ta ansvar. Vi har vist hva vi kan om vi rett innstilt. Nøkkelen blir å ha det fokuset i hele kampen, og ikke bare i deler av den, understreker Voktor Pedersen.

Sortland har slitt en del med skader i de siste kampene, men begynner å få flere tilbake i full vigør.

– I helga stiller vi med full tropp, noenlunde fri for skader. Vi har endelig kommet i en situasjon der vi kan disponere samme laget i to kamper på rad, sier Voktor Pedersen.