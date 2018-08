Gjett hvilken sak Senterungdommen i Andøy synes er viktigst?

Pluss

Andenesgutten Jakop Mortensen (17) ble tirsdag valgt til ny leder.

– Fjorårets gode skolevalg viser at ungdommen tenker Senterpartiet og liker det vi står for. Det er kjempeflott, og som mangeårig Sp-medlem syntes jeg det var greit å være med på å starte et ungdomslag og ta på meg ledervervet, sier Mortensen. Han tror mye av engasjementet rundt partiet hans har å gjøre med viktige saker som Sp fremmer, blant annet kampen for Andøya flystasjon.

– Det satses fortsatt på å bevare flystasjonen, og det er bra, sier han, og understreker samtidig at Sp fremmer mange andre viktige saker også. På stiftelsesmøtet tirsdag stilte Bent-Joachim Bentzen fra sentralstyret i Senterungdommen sammen med stortingsrepresentant Willfred Nordlund, samt Oda Marie Irgens Hokstad og Ingrid Nikoline Sand, ungdomsledere i henholdsvis Buskerud og Vestfold.

– Vi fire som alle er tilknyttet Sps stortingsgruppe la stiftelsesmøtet til i etter et møte på Andøya flystasjon. Derfor var møtetidspunktet ugunstig for mange. Men selv om det bare stilte et par stykker, har vi vært i kontakt med mange ungdommer som er interessert i lokallag her ute, sier Bentzen. Han er glad de har fått en engasjert leder i Mortensen.

– Vi kommer oppover for å få i gang mer aktivitet utover høsten, sier han. Engasjementet for Andøya flystasjon er fortsatt stort i Sp.

Engasjement for flystasjonen

– Tirsdagens møte på flystasjonen gikk ut på samtaler for å høre om utfordringene de står i akkurat nå. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i saken som vi jobber for å få svar på, sier Bentzen. Han viser til at Nordlund og Liv Signe Navarsete har tre skriftlige spørsmål til forsvarsministeren som de venter svar på.

Venter på forsvarsministeren

Det ene gjelder tidspunkt for når Stortinget blir informert om hvilke kostnader som faller på Avinor som følge av planen om å etablere MPA og QRA på Evenes. Det andre gjelder hvilke tiltak som benyttes for å bevare et operativt MPA-miljø i Norge, mens det siste går på hvor mange ansatte som trengs for at Norge skal være fullt operativ i forhold til Nato sine standarder.