– Mat er minner du har med deg hele livet

Pluss

Jon Mor­ten Sund­nes er en ro­lig og lun fyr. Det gjen­spei­les i må­ten han er på kjøk­ke­net, men også på hvor­dan han mø­ter deg. Han spei­der be­und­ren­de ut­over det vid­strak­te land­ska­pet på Bø og bry­ter ut i et smil.

– Jeg har blitt vel­dig godt tatt imot av folk her, sier han. – Det er fan­tas­tisk at jeg bare kan rus­le bort og hen­te melk hos May og Stig på Nordtun gård. Det er godt og lo­kalt, kon­sta­te­rer han.

Fant kokk på Face­book

Lis­beth Sep­po­la, som dri­ver gjes­te­hu­set Marmelkroken, møt­te ham i Oslo et­ter å ha fun­net ham i en kokke­grup­pe på Face­book. Der­et­ter fris­tet hun ham med vak­re bil­der. Han tok tu­ren i pås­ken for en gjes­te­opp­tre­den. Da fikk se at det fak­tisk var så vak­kert som bil­de­ne på­sto. Der­med var han solgt, og har vært her si­den slut­ten av mai og blir til før­s­te sep­tem­ber.

Han har rik er­fa­rings­bak­grunn fra uli­ke re­stau­ran­ter i Oslo, blant an­net le­gen­da­ris­ke Dru­en på Aker Brygge og Mark­vei­en Mat & Vin­hus. Nå er han knyt­tet til ca­te­ring­fir­ma­et Kokk Coop.

Mor­mors mat

– Jeg be­gyn­te i lære som 15-år­ing og ville raskt ut i jobb, så jeg kun­ne flyt­te hjem­me­fra, sier Jon Mor­ten med lat­ter. Si­den ble det et leng­re av­brudd med mi­li­tær uten­lands­tje­nes­te, som til sammen strakte seg over fire år. Men kjær­lig­he­ten til mat var der fort­satt.

– Det be­gyn­te med ma­ten til mam­ma og sær­lig mor­mor fra Vestlandet, som vir­ke­lig viss­te å lage god mat. Ikke minst ju­le­mål­ti­det var en ge­di­gen høy­tid med pin­ne­kjøtt i sent­rum. Hun spar­te ikke på noe. Jeg voks­te opp med fa­mi­li­ens mat­auk i Nev­lung­havn med bær, kreps, krab­be og fisk, sier han, drøm­men­de i blik­ket.

– Mat er min­ner. Min­ner om folk som er bor­te blir levende. Hver gang jeg ba­ker brød så ten­ker jeg på mor­mor, sier Jon Mor­ten.

Som­mer­kokk

Å være se­song­kokk på Bø i And­øy in­ne­bæ­rer en del ut­ford­rin­ger.

– Jeg er vant til å jobbe i et lag. Her må jeg sto­le på egne kref­ter, men det går greit. Mye man tar for gitt i byen av uli­ke rå­va­rer, er van­ske­li­ge­re å finne her, na­tur­lig­vis. Sam­ti­dig er det fan­tas­tis­ke rå­va­rer her. Sær­lig når det gjel­der fisk, som jeg stort sett hen­ter på Nord­me­la. Fra Nordtun gård får jeg upas­teu­ri­sert melk til melke­pud­ding med ra­bar­bra, som har blitt en «sla­ger» her i som­mer, sier han. I dag skin­ner so­len, og en jevn strøm av gjes­ter be­stil­ler. Jon Mor­ten hånd­te­rer det hele ro­lig og med godt hu­mør.

– Det er ennå et stort uut­nyt­tet potensial her i And­øy hva an­går lo­ka­le rå­va­rer, for­ed­ling av dis­se og ikke minst at de le­ve­ran­dø­rer som fin­nes er frem­på, sier Jon Mor­ten vi­de­re. Hans jobb her har, i til­legg til å være kokk, hand­let om å etab­le­re gode ru­ti­ner på kjøk­ke­net til Marmelkroken. I til­set­ter han sammen ut­gangs­punkt for gode me­ny­er gjen­nom hele året.

– Det er klart det blir en over­gang når Jon Mor­ten drar, men jeg har lært vel­dig mye som vi her vil ta med vi­de­re i ut­vik­lin­gen av kjøk­ke­net vårt. Å få en så er­fa­ren kokk hit har vært vel­dig ver­di­fullt for oss, sier Lis­beth Sep­po­la en­tu­si­as­tisk.

Gode rå­va­rer og ru­ti­ner

– Det er egent­lig ikke så fryk­te­lig van­ske­lig bare man sør­ger for å bru­ke gode rå­va­rer, enk­le smak­ful­le opp­skrif­ter uten mye unø­dig dill og til­set­nin­ger og la­ger gode ru­ti­ner for både mat­la­ging og mat­hånd­te­ring slik at minst mu­lig går til spille og gjes­ten sit­ter igjen med en god opp­le­vel­se som gir mer­smak, sier Jon Mor­ten mens han ser­ve­rer nok en tal­ler­ken med ny­stekt fersk uer­fi­let.