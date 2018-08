Solsvik: – Rammer generasjoner som har drevet næringsvirksomhet

Pluss

Solsvik sier at det i 2010 var stor uenighet mellom John Helmersen og han selv i aksjesaken.

– Når deg gjelder påstanden «bløff», fremgår det ikke i intervjuet hvem Helmersen mener har «bløffet». Hans uttalelser kan imidlertid ikke forståes på noen annen måte enn at han mener selskapets aksjonærer, utenom Andøy kommune, har bløffet eller manipulert Andøy kommune for å oppnå et salg av kommunens aksjer. Dette er etter min oppfatning en så alvorlig og grov påstand at John Helmersen bør avkreves dokumentasjon.

Påstanden kan etter hans oppfatning ikke falle inn under en «politisk mening» i en sak med flere meninger.

– Jeg vil minne om at påstanden rammer flere selskaper og eiere som i generasjoner har drevet næringsvirksomhet i Andøy, sier ordfører Jonni H. Solsvik til VOL.

Når det gjelder saksutredningen rundt aksjesalget i 2010 mener han at det sannsynligvis ikke er noen enkeltsak i Andøy kommune som etter vedtak i kommunestyret har hatt en grundigere gjennomgang med hensyn til innhold i utredningen og lovligheten av vedtaket.

– Lovlighetskontroll gjennomført av fylkesmannen og gjennomgangen i ESA dokumenterer forsvarlig utredning/saksbehandling og lovligheten av vedtaket. Jeg mener vi som politikere og ikke minst arbeidsgivere ikke kan hevde at administrasjonen (les: rådmannen) er inkompetent eller har opptrådt klanderverdig eller bedrevet «sabotasje» mot politisk nivå på grunn av at man er uenig i rådmannens utredning og konklusjoner i en konkret sak, sier Solsvik til VOL.

John Helmersen sier til VOL at han er åpen for hvem som har bløffet. Han peker ikke på noen bestemte.

– Hovedpoenget med at saken kom opp i kommunestyret var at kommunen måtte selge seg ut for å berge verdiene av kommunens aksjer, ettersom kommunen ikke hadde økonomi til å være med på aksjekapitalutvidelsen. Det var aldri oppgitt noen størrelse på det beløpet Andøy kommune eventuelt måtte ut med. Nå er det avdekket at emisjonen aldri skjedde. Deri ligger bløffen, sier Helmersen.