Spår at de første kan komme til å feire jula 2019 i eget husvære på Solsiden:

Pluss

Det er bare formaliteter som nå gjenstår før det kan selges tomter på feltet Solsiden på Børøya.

– Dette prosjektet har på mange måter vært en vekker. Kommunen kan lage både planer og tegne kart, men vi ser at det boligmarkedet etterspør er mer konkrete prosjekt enn som så, sier Haakonsen.

To uker til salgsstart

Han får følge av Daniel Sowe, som har hatt i oppdrag å følge opp arbeidet med Solsiden.

– Det er bare få detaljer som gjenstår før salget kan starte. Jeg har selv beveget meg i markedet, og kan skrive under på at dette er et interessant prosjekt. Det er en tydelig mangel på attraktive tomter i Hadsel, og det har nok ført til at folk kanskje har ventet med å etablere seg, tror Sowe.

Han peker på at Solsiden etableres så langt ut på Børøya at man får kveldssolen, og at man samtidig har kort vei til skole, barnehage og sentrum.

Han tror prospektene som er på det nærmeste klare vil fortelle mye om hva Solsiden skal være.

Nullsum for kommunen

Tomteprisene er beregnet å være mellom 500.000 og 700.000 kroner.

– Det må understrekes at dette er ikke noe kommunen etablerer for å tjene penger på. Boligprosjektet skal være et nullsumprosjekt for kommunen isolert sett, poengterer Daniel Sowe.

Det er imidlertid ingen tvil om at farten på næringslivet i Hadsel tilsier gode muligheter for økt bosetting. Og økt bosetting gir veldig viktige bidrag i kommunekassen. Bolyst og trivsel er selvsagte faktorer å ta med i regnestykket.

For kommuneadministrasjonen er det morsommere å administrere vekst enn det er å holde på med det motsatte.

– Noe av det vi mener er unikt med dette prosjektet er at folk skal få kjøpe tomter, og selv bestemme hvilke hus de vil sette opp, innenfor de rammer reguleringene setter, forklarer kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen.

På Solsiden skal det etableres lekeplass og tursti, blant annet.

Både Haakonsen og Sowe ser for seg at det vil vokse fram et flott lite lokalmiljø nær sjøen i det nye boligfeltet.