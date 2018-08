Olve Rydning tok med egen arkitekt på befaring på Kiilgården

Pluss

– Jeg jobbet da med en eldre vernet bygning like ved Stiftsgården i Trondheim, og byantikvaren var veldig opptatt av at bygget skulle tilbakeføres i størst mulig grad til sin opprinnelige tilstand. Ofte blir det da en interessekonflikt mellom byggherren og vernemyndighetene. Men i dette tilfelle ble jeg positivt overrasket, ettersom Rydning og byantikvaren i stor grad ønsket det samme, forteller Thomas Enok Hansen.

– Trønder blir jeg aldri Med til Andenes for kontraktskriving var også Ola Rydning (82). Den siste som drev gjestgiveri i Kiilgården før kommunen overtok.

Godt samarbeid

Siden har de samarbeidet om flere prosjekter i Trondheim som handler om tilbakeføring og rehabilitering av eldre verneverdige bygg. Et samarbeid som hittil har fungert veldig bra.

– Det handler ofte om å skape en god dialog mellom byggherre og vernemyndigheter som både ivaretar økonomiske hensyn og verneinteresser, sier Enok Hansen. I tilfellet med Kiil-gården så er verneinteressen sentral for byggherren Olve Rydning og det nyetablerte Kiilgården AS. De vil samarbeide med både lokalsamfunn og kommune for å finne de beste løsningene for å ivareta og bevare Kiil-gården. Samtidig vil vi utvikle bygget slik at det kan bli funksjonelt både i forhold til servering og overnatting som er planlagt. Noen lang prosess før saker begynner å skje, ser ikke arkitekten for seg.

– Kjenner jeg Olve Rydning rett så skal det gå fort, sier Enok Hansen fornøyd. Han vil gå i gang med prosjekteringen umiddelbart etter befaringen.