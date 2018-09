Overbooket klasser, slapp inn ekstra elever

Pluss

Den populære romteknologilinjen på Andøy Videregående skole er en såkalt landslinje. Grunnet høye opptakskrav må man kvalifisere seg i konkurranse med søkere fra hele landet og i år begynner det elever fra hele tolv fylker spredd rundt i Norge.

Grunnet opptaksordningen og utfordringer knyttet til det å flytte, så sier man hvert år ja til flere enn dem man egentlig har kapasitet til. I år ga det overbooking for rektor Ellen Ingebrigtsen.

Rekordmange

– Ja, det er slik at fordi de fleste elevene på romteknologi kommer langveisfra så gir vi tilbud til flere søkere hvert år enn det vi egentlig har plass til. Dette fordi flere ikke har oss som første valg og derfor faller fra. Så det er en bevisst overbooking for å fylle de plassene vi har her, sier Ellen Ingebrigtsen.

I år var det rekordmange som sa ja selv om de ikke hadde romteknologi som førstevalg. Dermed var det 40 som fikk tilbudet.

– Betyr det at noen ikke får plass?

– Nei, dette måtte vi bare fikse, klart vi skal ta imot dem som har fått plass, alle er hjertelig velkommen, skulle bare mangle. Klassene består av 12 elever normalt, noe som er lavere enn 15 som er det vanlige for andre yrkesfag, så da øker vi antallet i de tre klassene som vi setter opp i år, fortsetter Ingebrigtsen.

Minoritetsbakgrunn

Det foreligger for tiden ingen planer om å opprette flere klasser på den populære linjen, som for første gang på lang tid har en elev med lokal tilknytning. På de andre linjene, opplever man derimot færre søkere med ungdomsrett, og man klarte akkurat å fylle opp minimumsantallet for å opprettholde alle linjene ved årets skolestart. Likevel er det positivt for en gruppe søkere.

– De som har førsterett på disse plassen er de som kommer rett fra grunnskolen, så når vi har færre søkere med ungdomsrett åpner det plasser for voksne søkere. Derfor har vi kunnet si ja til flere søkere med minoritetsbakgrunn enn noensinne, noe som i seg selv er positivt.

Ved oppstart hadde vi fulle yrkesfagklasser og fremdeles mange på venteliste på Vg1 elektrofag og TIP (teknikk og industriell produksjon), forklarer Ingebrigtsen.

Yrkesfag størst i Nordland

Mindre barnekull gir uansett stadig færre søkere på de eksisterende linjene på landsbasis, noe som på lang sikt sannsynligvis vil få konsekvenser for nåværende studietilbud. Nordland fylke har større andel elever som velger yrkesfag fremfor studieforberedende (tidligere allmennfag) enn landet ellers, opplyser Ingebrigtsen.

– Fordelingen mellom yrkesfag og studieforberedende er en balansegang, men vi behøver både de som velger yrkesfag og de som velger høyere utdanning i fremtidens arbeidsliv, understreker hun.

– Står Andøy videregående i fare for å måtte legge ned noen linjer?

– Hvert år må vi i mars vurdere om det finnes tilstrekkelig søkerantall for å opprettholde antall skoleklasser, men selv om en klasse må innstilles ett år, så betyr det ikke at den legges ned permanent. Det er bare ved langvarig mangel på søkere at det blir aktuelt, og der er vi ikke nå, sier hun.

Spennende skolestart

Selv begynte hun i jobben som fylkets yngste rektor på videregående i 1995, hun stortrives fortsatt 23 år senere.

– Det er viktig at du har entusiasme og energi i en slik jobb, og jeg kjenner det fortsatt krible i meg ved slutten en sommerferie når skolestart nærmer seg, sier Ingebrigtsen smilende før hun haster videre i en travel hverdag.