Niendeklassinger prøvde seg som entreprenører

– Vi ønsker å gi elevene muligheter til å se utfordringer i samfunnet rundt seg, og at de skal bidra til å løse dem, forteller Steve Hernes i Ungt Entreprenørskap Nordland.

Elevene ble delt opp i totalt 30 grupper som alle skulle jobbe frem en forretningside. Deretter skulle den presenteres foran en jury, som til slutt kåret en vinner ut fra gitte kriterier. Hernes forteller at målet er at elevenes løsninger skal kunne drives som et prosjekt eller en elevbedrift med et sosialt formål.

– Kanskje noen av disse elevene starter opp elevbedrift etter hvert?. Det er i alle fall det vi håper å stimulere til, sier han.

Klokke med følelser

Det manglet ikke på kreative ideer da VOL tok en runde i Samfunnsalen for å høre hvilke forretningskonsepter elevene hadde klekket ut. En av gruppene, som besto av Vetle Johnsen, Vegard Heggland og Marius Stenersen. Det har utviklet et konsept om en klokke som måler puls og blodtrykk, og som gir digital beskjed til nødetatene når noe er galt.

– Vi synes det er en god ide og vet at det finnes noe lignende allerede, men ikke som har alle funksjonene vi har, forteller Johnsen.

– Vår klokke er i utgangspunktet hvit, men skifter farge etter hvert som blodtrykket- og/eller pulsen blir dårligere. Dersom den blir helt svar, er det helt krise, sier han.

– Bra å gjøre noe annet

Trioen synes det var gøyalt å være en del av Ungt Entreprenørskap, særlig fordi det fortoner seg noe annerledes enn vanlig undervisning.

– Det bra å gjøre noe helt annet. Og så er det artig å kunne være litt kreativ, sier Vegard Heggland.

Frukt og grønt

En annen elevgruppe som hadde utviklet et forretningskonsept, var kvartetten Ane Kristiansen, Sander Walsnes, Caroline Arnsen og Marie Lykseth Iversen. De hadde utviklet et konsept for henting og levering av frukt og grønt, der en varebil leverer ut frukt og grønt, sortert i enkle plastkasser til ulike butikker. Når varene leveres i boksene til butikkene, tar sjåføren med seg de gamle.

– Vi brukte omtrent tre timer på å utvikle ideen, forteller Kristiansen.

– Vi synes at det er en god ide, så lenge vi klarer å formidle den på en god måte. Det er kanskje den største utfordringen, sier Marie Lykseth Iversen.