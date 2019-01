Bare vin på topplistene i Vesterålen

Pluss

De fem utsalgene i Vesterålen solgte 606.931 liter drikke i fjor. Sortland er det klart største utsalget med nær halvparten av det totale salget.

Utsalgene på Andenes, på Myre og i Bø hadde nedgang i salget sammenlignet med 2017. Sortland hadde en liten økning, mens utsalget på Stokmarknes hadde omtrent samme salg i fjor som året før.

Trender

Det er noen trender man kan lese ut av tallene.Salget av brennevin går ned. Det gjør også salget av rødvin. Til gjengjeld drikkes det mer hvitvin, musserende vin og sider.

Men det er forskjeller mellom butikkene i Vesterålen. I Andøy gikk for eksempel salget av hvitvin ned, mens det økte ved de fire andre utsalgene i regionen.

Tilsvarende var det økning i salget av musserende vin, med unntak av utsalget i Bø.

Disse vinene drakk vesterålingene mest av i fjor En kartongvin var desidert best likt av vesterålingene i fjor.

Disse trendene ser man også på landsbasis, der en varm sommer sørpå førte til økt salg av hvitvin og musserende vin.

– Det gode været resulterer dermed i solide salgsrekorder for både hvitvin, musserende og rosévin - med henholdvis 19,1, 5,2 og 2,8 millioner liter solgt i 2018. Det er verdt å merke seg at tysk hvitvin stadig kaprer markedsandeler, og at Frankrike har størst vekst innen musserende og rosévin, skriver Vinmonopolet i en pressemelding.

Vinmonopolet skriver videre at nordmenn igjen er i ferd med å få sans for franske viner.

– Frankrike var klart dominerende vinland i Norge frem til rundt 2005/2006 da Italia tok over, etter et tiår med svekket salg ser det nå ut til at franske viner igjen får et stadig bedre grep om det norske markedet, heter det i pressemeldingen.

Mannen fra havet

Det å ha produkter med lokal tilknytning, kan også være viktig. Rød-og hvitvinsutgaven av «Mannen fra havet» er begge inne blant de 10 mest solgte produktene ved utsalget i Bø. Rødvinen var det fjerde mest solgte produktet i Bø, mens hvitvinen kom på niendeplass.

Lanserer egen Mannen fra havet-vin Bø-ordfører Sture Pedersen er ikke bare i gang med å planlegge eget Bø-øl. Han har har også en Mannen fra havet vin på trappene.

Toppselgerne

Det er tre rødviner som konkurrerer om å være mest solgt i Vesterålen.

Andværingene fortrekker den spanske rødvinen Marques de Somera Tempranillo.

De 10 mest solgte i Andøy Nr Varenavn Varegruppe Opprinnelsesland Liter solgt 1 Marques de Somera Tempranillo Rødvin Spania 4 641 2 Marqués de Nombrevilla Garn. Rødvin Spania 3 192 3 Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 2 570 4 Ruby Zin Rødvin USA 2 138 5 Montalto Passivento Rødvin Italia 1 568 6 Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 1 391 7 Chill Out Chardonnay Hvitvin Australia 1 017 8 Dr. L Riesling Hvitvin Tyskland 996 9 Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 989 10 Lindeman's Shiraz Cabernet Rødvin Australia 879

I Sortland og Bø er den amerikanske rødvinen Falling Feather Ruby Cabernet på topp.

De 10 mest solgte i Bø Nr Varenavn Varegruppe Opprinnelsesland Liter solgt 1 Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 1 611 2 Oude Kaap Cinsault Cabernet Sauvignon Rødvin Sør-Afrika 1 107 3 Marqués de Nombrevilla Garn. Rødvin Spania 1 053 4 Mannen fra havet Rødvin Italia 881 5 Montalto Passivento Rødvin Italia 828 6 Gato Negro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 749 7 Ruby Zin Rødvin USA 747 8 Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 739 9 Mannen fra havet Hvitvin Italia 728 10 Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 663

De 10 mest solgte i Sortland Nr Varenavn Varegruppe Opprinnelsesland Liter solgt 1 Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 6 670 2 Marqués de Nombrevilla Garn. Rødvin Spania 6 651 3 Marques de Somera Tempranillo Rødvin Spania 5 967 4 Ruby Zin Rødvin USA 5 921 5 Montalto Passivento Rødvin Italia 5 220 6 Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 3 987 7 Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 3 248 8 Dr. L Riesling Hvitvin Tyskland 3 200 9 Gato Negro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 3 094 10 El Copero Rødvin Spania 2 850

I Hadsel og Øksnes er det en annen spansk rødvin som topper, nemlig Marqués de Nombrevilla Garn.

De 10 mest solgte i Hadsel Nr Varenavn Varegruppe Opprinnelsesland Liter solgt 1 Marqués de Nombrevilla Garn. Rødvin Spania 4 866 2 Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 3 015 3 Marques de Somera Tempranillo Rødvin Spania 2 463 4 Tommasi Graticcio Appassionato Rødvin Italia 2 319 5 Ruby Zin Rødvin USA 2 247 6 Castelforte Rosso Veneto Rødvin Italia 1 986 7 Gato Negro Cabernet Sauvignon Rødvin Chile 1 960 8 Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc Hvitvin Ungarn 1 773 9 Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 1 694 10 Montalto Passivento Rødvin Italia 1 687

De 10 mest solgte i Øksnes Nr Varenavn Varegruppe Opprinnelsesland Liter solgt 1 Marqués de Nombrevilla Garn. Rødvin Spania 4 476 2 Falling Feather Ruby Cabernet Rødvin USA 2 281 3 Wongraven Morgenstern Riesling Hvitvin Tyskland 1 339 4 Escada Touriga Nacional Rødvin Portugal 1 316 5 El Copero Rødvin Spania 1 295 6 Montalto Passivento Rødvin Italia 1 280 7 Oude Kaap Cinsault Cabernet Sauvignon Rødvin Sør-Afrika 1 125 8 Gnarly Head Old Vine Zin Rødvin USA 1 074 9 Ruby Zin Rødvin USA 1 065 10 Chill Out Chardonnay Hvitvin Australia 987

Ser man på listene, var det i fjor bare vin blant de 20 mest solgte produktene ved utsalgene i Vesterålen.

Går man ett år tilbake, var Dworek vodka inne på topplistene ved fire av utsalgene i regionen, men er altså nå helt ute av topplistene.

Hvitvin i Øksnes

Man må som regel et stykke ned på listen for å finne den mest solgte hvitvinen, men det er ett unntak. I Øksnes kommer den tyske hvitvinen Wongraven Morgenstern Riesling inn på tredjeplass.