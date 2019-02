Pilot Flight Academy godkjent på vilkår

Pluss

Pilot Flight Academy, som holder til i Sandefjord, fikk i fjor høst besøk av Luftfartstilsynet, som gjennomførte et tilsyn på hovedbase Torp den 27. og 28. november i fjor.

Den 15. januar i år fikk Pilot Flight Academy et vedtak fra Luftfartstilsynet, som godkjenner utdanningsinstitusjonen på vilkår. Dette er basert på akademiets plan for å rette mangler, datert 7. januar i år.

– I vårt vedtak ble det gitt pålegg om å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre samsvar med gjeldende regelverk.

Som ledd i dette skulle virksomheten utarbeide en årsaksanalyse og plan for tiltak. Resultatet av årsaksanalysen og plan for tiltak skulle oversendes Luftfartstilsynet, skriver seksjonssjef Erik Hammer i Luftfartstilsynet til Pilot Flight Academy.

13 funn under tilsyn

Luftfartstilsynet hadde gjort funn under tilsynet, og dette har akademiet nå beskrevet løsningen på.

– Ved tilsynet ble det avdekket 13 funn. Luftfartstilsynet har vurdert tilbakemeldingene og de tiltak som er foreslått. Avvik 11 og 12 lukkes da begge er tilfredsstillende tilbakemeldt i siste revisjon. For de resterende avvikene har vi funnet de tiltak som er foreslått tilfredsstillende for iverksettelse med noen bemerkninger, skriver Luftfartsdirektoratet.

To uløste forhold

Luftfartstilsynet har kommentarer til to forhold fra tilsynet som ennå ikke er løst. Det ene har med manglende ansvarliggjøring ved innhenting og distribusjon av informasjon i selskapet å gjøre.

Et annet punkt har akademiet beskrevet løsning for, og vil gjennomføre dette innen en tidsfrist. Her har akademiet fått frister i februar og mars for å løse utfordringene. Da skal tiltak for å sikre samsvar med regelverket være gjennomført. Revisjon av manualer og eventuell annen dokumentasjon skal sende Luftfartstilsynet i begynnelsen av februar.

Ikke endelig godkjent

– Det gjøres oppmerksom på at Luftfartstilsynet vil foreta en endelig vurdering av hvorvidt avvikene kan lukkes etter at de konkrete tiltakene er gjennomført og virksomheten har oversendt tilstrekkelig dokumentasjon. Luftfartstilsynet vil foreta en helhetlig vurdering om gjeldende regelverk er oppfylt basert på alle relevante saksopplysninger, sier seksjonssjef Erik Hammer i Luftfartstilsynet til Pilot Flight Academy.