Planene klare for ny demning til Storvatnet

Pluss

Sortland kommune har forlengst innrømmet manglende sikkerhet rundt den gamle dammen. Fylkesmannen i Nordland har dessuten kommet med kritikk mot Sortland kommunes håndtering av krisesituasjon som oppsto i forbindelse med at dammen var i ferd med å briste.

I følge en prosjektering fra Sweco datert 25. janar i år, planlegges det å bygge en ny dam til erstatning for den gamle. Dagens er en jordfyllingsdam som ikke tilfredsstiller kravene til damsikkerhet.

– Eksisterende dam er 84 m lang med en maksimal damhøyde på 4,4 m. Oppbyggingen av dammen er ikke dokumentert og deler av dammen er gravd vekk for å utbedre en lekkasje i et av dammens gjennomgående rør. Det ble utført midlertidige reparasjoner i 2017, skriver Sweco i prosjekteringen.

Vedtak om betongdam

I fjor ble det gjennomført et forprosjekt av Sweco. Det ble etterfulgt av et vedtak i Sortland om å bygge en ny betongdam like nedenfor den eksisterende fyllingsdammen. Sweco har ut fra det utarbeidet tekniske dokumenter for en ny dam.

I følge de planlagte arbeidene vil den nye betongdammen i hovedsak bestå av en massivdam med en total lengde på cirka 80 til 90 meter. Den skal bygges med såkalt overløpsterskel med to seksjoner av fem meter. Det skal anlegges en gangbru over overløpsterskelen, der vannet renner over damkanten.