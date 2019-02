«Hysespesialisten» fra Island fisket 445 tonn hyse i fjor

Pluss

At vi har mange dyktige og driftige fiskere i Vesterålen er noe de fleste har fått med seg. På kaia på Myre møter Vol én av de kanskje aller mest flittige, islandske Olafur F. Einarsson, som fisker med autoline. Siden han ankom Norges torskehovedstad i 2015 har han fisket jevnt og trutt, og er i dag skipper for et mannskap på syv, åtte mann.