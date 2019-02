Nordland SV vedtok å legge barnehus til Narvik:

Tove Mette Bjørkmo er svært overrasket

I helga vedtok årsmøtet i Nordland SV en uttalelse fra Narvik SV om å legge et barnehus i nordre Nordland til Narvik. Ordfører i Sortland kommune, Tove Mette Bjørkmo, har i flere år jobbet for å få et barnehus til Sortland, og sier at hun er svært overrasket over vedtaket til Nordland SV.