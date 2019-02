Øker perioden med gratisparkering fra ti til 20 minutter

Pluss

– Det har vist seg at ti minutter med gratisparkering for de som skal hente eller sette av reisende, er i korteste laget. Det har vi fått ganske mange tilbakemeldinger på. I den forbindelse har Avinor bestemt seg for å øke gratisperioden til 20 minutter. Ti minutter blir rett og slett for kort tid, sier lufthavnsjef Trond Holten til VOL.