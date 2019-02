Regner med å runde 50 ansatte i løpet av 2019:

El-Team bidrar til byggeboom når de bygger nytt med lokale krefter – og vokser videre

El-Team AS er i vekst og satser på spisskompetanse innen sitt fag. Bedriftens nybygg blir et høyteknologisk bygg som skal produsere egen strøm via solceller, og bygges nesten utelukkende av lokale entreprenører.