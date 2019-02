Fazenda utvikling truet Sortland kommune med søksmål

Gregersen: – Dialogen er god nå og vi planlegger å møtes for å finne ei løsning

22. februar ble et brev loggført i Sortland kommunes postlister. Her advarte Fazenda Utvikling at de vurderte rettslige skritt for å få saken rundt Strandskogjordet ut av verden. Seks dager senere er begge parter klare på at dialogen er god og at de har stor tro på å finne ei løsning.