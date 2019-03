– To av de beslaglagte våpnene var skarpladde

Pluss

Det var på en adresse i Andøy kommune at politiet ved en tilfeldighet kom over to skarpladde våpen. Det er brudd på våpenloven og bør straffes med en bot på 12.000 kroner mener politiet. Alternativt bør våpeneieren dømmes til 24 dager i fengsel. Han må også tåle inndragning av våpen og ammunisjon.