Den 100 år gamle «Tollergården» på Melbu:

Har ligget til salgs i over to år – nå er den solgt

Høsten 2016 ble den såkalte «Tollergården» fra 1919, som ligger i Melbu sentrum, lagt ut for salg. Som alderen tilsier trenger det en del omsorg, og dette ble trolig utslagsgivende for at det ble liggende lenge ute på markedet. I helga ble det derimot solgt.