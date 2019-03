Utreder nytt folkebibliotek på Andenes

Pluss

Robert Svendsen (MDG) spurte ordfører Jonni Solsvik om status utredning nytt folkebibliotek i forrige kommunestyremøte. Rådmann svarte at utredningsarbeidet vil foregå i samarbeid mellom kulturavdelingen og teknisk etat. En utredning om behov og løsning for nytt bibliotek må inneholde en beskrivelse av dagens situasjon/status og behovet. Hvilke funksjoner bør et nytt bibliotek omfatte, og hva er ikke mulig å løse med dagens bibliotekløsning. Det skal skisseres mulige alternativer med kostnadsanslag og anbefaling.