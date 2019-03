Feirer treårsjubileum med Michael Jackson-konsert - rett etter omdiskutert dokumentar:

– Vi har valgt å feire kunsten, ikke kunstneren

Lørdag 23. mars skal Stokmarknes skolekorps feire treårsjubileum med konserten «We are the world» i Hurtigrutens hus. Korpset har øvd siden i fjor høst og i kjølvannet av den mye omdiskuterte dokumentaren om Michael Jackson er styremedlem i korpset, Jenny Danenbarger, klar over at timingen ikke er den beste.