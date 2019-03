Overgrepssak i Vesterålen tingrett:

– Tiltalte bør få 45 dagers fengsel for beføling av barn under 14 år

– Dette er en litt spesiell sak som bygger på fornærmedes forklaring. Tiltalte husker ikke noe av dette, men legger til grunn at fornærmede snakker sant og at hun har opplevd det hun sier. Derfor legger påtalemyndigheten ned påstand om 45 dagers fengsel, og da er det trukket fra 15 dager for tiltaltes medvirkning til å komme til bunns i saken.