Mangler pedagogisk personell

Pluss

Øksnes kommune oppretter midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste ved Tangsprellen barnehage. Dette gjelder for perioden 1. mars til 20. august 2019. Plassene gjelder for tre små barn med oppstart 1. mars, under forutsetning at det er nok barn til å fylle opp alle plassene ved økt bemanning.