Lun fiskesuppe med safran

Italias største øy, Sicilia, er ikke kun kjent for mafia-filmer - øya er også viden kjent for sin kjærlighet til sjømat.Øyboerne liker også safran - et krydder som ikke bruker altfor mye her i Norge. Krydderet – som regnes som verdens dyreste – gir både en rund og veldig karakteristisk smak samtidig som det gir all slags mat en kjempefin rødoransje farge.