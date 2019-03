Ørjan Robertsen inn på den politiske arenaen:

– De ville ikke ha meg, så da meldte jeg meg like godt ut

– Jeg meldte tidlig fra til Arbeiderpartiet i Hadsel om at jeg ønsket å engasjere meg politisk. Etter at det var klart at de ikke ville ha meg, meldte jeg meg ut av Arbeiderpartiet. De sier den tidligere ordføreren for Arbeiderpartiet i Hadsel kommune, Ørjan Robertsen til VOL.