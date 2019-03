Hurtigruten vurderer å droppe bilkapasiteten: – Endelig beslutning er ikke tatt

Pluss

Flere har reagert på at det vurderes å droppe bilkapasitet langs kysten. I den forbindelse stilte stortingsrepresentant, Mona Fagerås, spørsmål til justisministeren om hva han ville foreta seg for at Hurtigruten fortsatt blir et viktig samferdselstilbud for folk langs kysten, og hva han ville gjøre for å videreføre tilbudet om å ta med seg bil ombord.