Mathias har åtte års fartstid, men fikk ikke rekrutteringskvote. – Feil av direktoratet

Fiskeridirektoratet bryter med instruks fra Fiskeridepartementet om å bruke attester for å dokumentere fartstid ved nye rekrutteringskvoter. Mathias Høyning (23) ble vraket til tross for at han har lang fartstid og fiskeskipperutdanning.