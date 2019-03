Bjørn fikk gullplakett i Birken

Pluss

– Jeg er veldig fornøyd både med løpet og at jeg i dag tar mitt 20. merke. Det var primært derfor jeg kom hit i år. Selv om det alltid er en stor opplevelse å få delta her. Jeg har gått både Vasaloppet, Marcialonga og en rekke andre store turrenn. Det er gode arrangementer på flotte steder. Men jeg synes Birken er det flotteste langløpet. Mest på grunn av at de har puljevis startordning og det som oftest er bra spor og fine forhold i traseen mellom Rena og Lillehammer. Det var det også denne gangen, sier den lokale jubilanten til Vesterålen Online.

Gått 21 ganger

Bjørn Myhra har gått Birkebeinerrennet 21 ganger. Det ene året kom han for sent til Lillehammer for å få merket. Det handlet om at han både hadde dårlige ski og en kropp som ikke spilte på lag det året. Dermed ble det vanskelig å klare merkekravet som bare en liten andel av deltakerne makter. For en god del av deltakerne er det å klare merkekravet et uoppnåelig mål. Det handler om at man må ha en viss teknikk og kapasitet for at det skal være mulig å klare merkekravet. Bjørn Myhra beviste på nytt at han er i besittelse av begge deler.

Holdt stor fart

Det skulle vise seg at den godt trente langrennsløperen hadde en sjelden god dag da han tok på seg startnummeret og tok fatt på de knappe seks milene mellom Rena og Lillehammer. Den spreke pensjonisten traff både med valg av ski og dagsformen. Det gikk så fort at Bjørn som fyller 72 år til sommeren, ble klokket i mål på tre timer og 51 minutter. Han hadde over en halvtime til gode på merkekravet. Det ble en ellevteplass i den fyldige klassen. Fort gikk det også med Villy Vatndal som gikk fort og ble nummer sju i klasse 65-69 år.

– Jeg håper du får med at Villy gjorde det veldig bra. Han er en tøffing og kjemper i toppen i sin årsklasse hvert år, sier Bjørn som har fått bedre tid til å trene etter at han avsluttet sitt yrkesaktive liv. Treningsiveren er det lite å utsette på. Spesielt i vinterhalvåret når det er fine forhold. De som har ansvaret for løypekjøringen gjør en kjempejobb. De sørger for at det er god kvalitet på løypenettet såfremt det er fine forhold. Det er fristende å komme seg ut når forholdene er så fine som de har vært, sier Bjørn til det lokale nettstedet.

Fin tur over fjellet

Han er full av lovord om trasen som kjøres mellom Melbu og Stokmarknes. Der er det mye folk på de beste utfartsdagene. Trangt om plassen er det også når mange tusen birkebeinere setter kursen over fjellet i Birken. Men flere steder er det både sju og åtte spor i bredden. Det gjør det mulig å passere løpere for dem som er opptatt av det. Bjørn gikk forbi en god del på sin ferd mot Mjøs-byen. Den lokale superveteranen merket tidlig i rennet at skiene var gode og at han hadde mye å gå med. Det skulle vise seg at han hadde en toppdag.

– Du har nå sikret deg gullplaketten. Hva blir neste store mål i Birken, Bjørn?

– Jeg vet ærlig talt ikke om det blir flere starter selv om dette er et flott arrangement og Birken har vært en fin tradisjon i mange år. Det handler om at jeg har sagt at jeg skal gi meg når jeg har 20 merker. Det kan godt hende jeg stopper nå. Men jeg vil heller ikke utelukke at jeg dukker opp igjen her med startnummer, sa Myhra som skal gå flere renn før vinteren er omme. Han er blant annet påmeldt i Reistadrennet som har blitt en skikkelig klassiker.