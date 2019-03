- Det smerter ikke med 10.000 kroner på kontoen

Pluss

Av totalt 155 påmeldte med smått og stort og av begge kjønn, var Eidissen uslåelig da det kom til fiskelykke. At gromsvømmeren opprinnelig ikke beit på pilken, men ble halt opp som et resultat av vinneren «kjente det var noe bortpå og nøkket til» gjorde at seieren smakte litt ekstra godt.

- Jeg har vært med en gang tidligere, og planen var å ta med hele familien i dag, men så ble det bare meg. Men det er greit, og spesielt greit når det går så bra som dette, sier han.

Noen tusenlapper ble det på Werner Pedersen også, som på toppen av det hele får navnet sitt inngravert på vandrepokalen – for andre gang. To tusen kroner, og den nevnte pokalen, ble gevinsten for å ha dratt opp åtte fisk fra vatnet.

I tillegg fikk alle barna medalje for innsatsen og det var gitt premier fra lokalt næringsliv som ble loddet ut på deltakernumrene.

Arrangørene sier seg særdeles godt fornøyde med både oppmøte og ikke minst alders- og kjønnsspredningen.

- Vi hadde totalt 155 påmeldte, og av disse var hele 52 stykker under 16 år. Det morsomme er jo at det var flere jenter enn gutter, og blant det voksne var det rimelig fifty-fifty. Det gjør godt å se, at forståelsen av friluftsliv som en «mannegreie» ikke lenger holder mål. Vi jobber så godt vi kan for å få inn flere damer og jenter i foreningen, og tror dette viser vi er på god vei, sier leder av Hadsel Jeger og Fiskeforening, Tor Håkon Gabriel Håvardsen.