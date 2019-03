– Teknisk sektor sliter med engasjement

Pluss

På grunnlag av reportasjer og kommentarer tidligere i Øksnesavisa, samt artikkel på VOL publisert den 13. februar, har Øksnesavisa via epost bedt om kommentarer fra politikere i Øksnes. Saken på VOL handlet konkret om daglig leder Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak som uttalte at han hadde fått nok av tafattheten i Øksnes. Han hevdet blant annet i artikkelen at det bort i mot er umulig å satse på produksjon av tørrfisk i Øksnes.