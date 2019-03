Lanserer «Skreiens hus»

Pluss

Kommunestyret fikk i dag en oppdatering på prosjektet som har som formål å utvikle skolekvartalet på Myre for framtiden. Dette innbefatter også fokus på bassengsituasjonen, eventuell sanering av aula-bygget, et potensielt samarbeid med Folkets Hus for realisering av kulturhus, samt å tilrettelegge for to parallelle klassetrinn ved Myre 1-10 skole. Dette er alle tidligere politiske vedtak som administrasjonen er bedt effektuere.