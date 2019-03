Ramona Lind: – Et hån mot livet til Charlie

Pluss

– Jeg opplever straffen som en hån mot livet til Charlie og har vondt for å forstå frikjennelsen om grov uaktsomhet etter å ha vært tilstede i rettssaken. Det forandrer likevel ikke noe for situasjon vår, men har heller ingen preventiv virkning for de som kommer etter, sier Ramona Lind til iTromsø.