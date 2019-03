Store utfordringer for fiskekjøpere

Torskeprisene opp 10 kroner på to år

I dag betaler fiskemottakene kroner 31,79 per kilo i snitt for fersk torsk. For to år siden var snittprisen kroner 22,57. Høy pris i kombinasjon med mindre fisk skaper utfordringer for landindustrien i Vesterålen.