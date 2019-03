Havbruksfondet gav «penger på bok»:

Økonomisk løft for Øksnes og Hadsel

Det er anbefalt at kommunene har et netto driftsresultat på minimum 1,75% for å kunne ha en sunn økonomisk handlefrihet. Etter et par år med negativt resultat, oppnådde Øksnes i fjor et resultat på hele 5,9%. Det takket være Havbruksfondet.