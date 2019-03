Foreslår å bruke masser fra tunnel under Hadselfjorden for å bygge ut Skagen til storflyplass

Pluss

Da flyplassutvalget møttes mandag formiddag, viste lufthavnsjef Trond Holten fram kostnadsoverslagene for de forskjellige alternativene. som ligger på bordet for en eventuell ny storflyplass i regionen, dersom det ikke blir store veiutbedringer inn til Evenes. Der fremstår det som klart at storflyplasser i Lofoten vil bli dyrere enn i Vesterålen, grunnet lengre og dårligere reisevei for fyllmasse.