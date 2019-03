Vil legge til rette for nyetablerte bedrifter i Hadsel:

Skal bruke hasteparagrafen i saksbehandlingen

Kommunestyret i Hadsel vedtok forrige uke at det nyetablerte selskapet Melbostua AS får skjenkebevilgning. For å gjøre prosessen så smidig som mulig for de nyetablerte selskapene på Melbu, vedtok de også at den såkalte hasteparagrafen i kommuneloven skal brukes ved behandling av neste skjenkebevilling.