Tinden-saken ikke til høyesterett

Pluss

Tidlig i mars skreiv VOL at saken om striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden, var sendt over til Høyesterett. Både Vesterålen tingrett og Hålogaland lagmannsrett har tidligere gitt Frid Halmøy medhold i at det ikke var rettslig grunnlag for å fjerne henne som styremedlem i stiftelsen.

– Som advokat for Frid Halmøy i striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media, det har vi tatt en beslutning på, men jeg kan si meg enig i at det ikke er mye som taler for at Høyesterett bør behandle saken, har Morten Berg tidligere uttalt til VOL.

Onsdag formiddag bekrefter Frid Halmøy overfor VOL at ankeutvalget til Høyesterett enstemmig har sagt nei til å fremme anken.

VOL kommer tilbake med mer.