«Nu må dåkker snakke fint tel kverandre!!!»

Pluss

Ordene har jeg med min styggeste stemme skreket til barna mine. Jeg vet ikke om jeg der og da faktisk trodde at dette skulle medføre at de sluttet å rope slemme ting til hverandre. At de på forunderlig vis, på grunn av min beskjed, skulle senke stemmeleiet, roe seg ned, se hverandre dypt inn i øynene, og si «Unnskyld, det var ikke meningen å ordlegge meg så skarpt». På det meste kan jeg tenke meg at det gav et kort øyeblikk med stillhet der de så på meg med oppsperrede øyne, før de gjenopptok ropinga og konflikten. For unger gjør ikke alltid som vi sier, de gjør som vi gjør. Så når vi i frustrasjon og fortvilelse roper og skriker til dem, så roper de og skriker tilbake i de aller fleste tilfellene.