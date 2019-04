– Vet enda ikke om vi får anledning til å starte arbeidet

Under formannskapsmøte i Hamarøy onsdag forrige uke, vedtok formannskapet at områderegulering av Nordlaks sin Havfarm 2 kan igangsettes. Hvorvidt det blir gitt klarsignal for en områderegulering, er derimot ikke avgjort.