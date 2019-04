Klo Grunneierlag anker kommunestyrets fiskehjell-vedtak til fylkesmannen

Pluss

5. mars i år vedtok Øksnes kommunestyre å innvilge dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for område på Klo, tilhørende S. Hanssen AS. Med det ble det gitt grønt lys for at utnyttelsesgraden for området kan økes fra 50 til 75 prosent. I klartekst betyr det at selskapet kan reise fiskehjeller og annet næringsmessig byggverk på 75 prosent av tomta.