– Ei skam og et hån mot brukerne

«Folkeopprør» mot elendig vei

Befolkningen på Klo og Stø i Øksnes står sammen med busselskap, taxinæringa, transportselskaper og alle som daglig ferdes over «anlegget» over Strengelvågfjorden på kravet om at veien nå må utbedres. De kaller dagens standard som ei skam og et hån mot brukerne.