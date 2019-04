190 voldssaker på to år

Pluss

Rådgiver innen stategiske analyser ved Nordland politidistrikt, Per Arne Rynesli, sier til VOL at søk i kildebasen PAL Strasak og manuelt søk viser at det for årene for 2017 og 2018 ble registrert til sammen 34 saker som omfattet familievold i Vesterålen lensmannsdistrikt. I dette tallet ligger det syv tilfeller at mishandling i nære relasjoner med kroppskrenkelse samt ett tilfelle av kjønnslemlestelse.