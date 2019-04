Pengekrav ble advokatmat og havner i retten

Pluss

Huset på Sortland ble solgt «som det er» ifølge kontrakten mellom selger og kjøper. Etter et par år oppdaget kjøperen at det var feil på badet. Til å begynne med sa selgeren at han var ansvarlig for mangelen, og var derfor villig til å dekke kostnadene til utbedring. Etter å ha forhørt seg med en advokat, endret selgeren syn og mente at han likevel ikke var ansvarlig.