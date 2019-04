– Jeg håper at ingen barn kommer til å oppleve det jeg gjorde

Pluss

Sortland kommune har i flere år jobbet med en helhetlig modell for å forebygge vold og seksuelle overgrep. Modellen har fått navnet «Æ E MÆ». Nettsiden ble lansert under kommunestyremøtet i Sortland torsdag. Nettstedet. Seansen ble innledet av Vårin Sørmeland.

Den 56 år gamle kvinnen fortalte om et liv der hun ble seksuelt misbrukt fra 1966 og frem til 2009, av både bestefaren og faren. Sørmeland, som har bodd i Trøndelag i mange år, hadde lenge et anstrengt forhold til hjemkommunen etter de vonde opplevelsene. Det har endret seg.

– Jeg er glad for at min hjemkommune, som jeg tok avstand fra i mange år, har kommet så langt når det gjelder forebygging av seksuelle overgrep, sa hun.

– Skal ta opp barnehus med justisministeren Ordfører Tove Mette Bjørkmo, rådmann og omsorgssjef i Sortland reiser til barne- og likestillingsdepartementet fredag med «Æ e mæ» og for på nytt ta opp temaet om barnehus.

Stolt over å komme fra Sortland

I dag bruker Sørmeland mye tid på å holde foredrag ulike steder, og da legger hun ikke skjul på at hun er stolt over hvor hun kommer fra.

– Den beste jobben jeg gjør, er å reise rundt og fortelle om mine opplevelser, og å spre informasjon. Jeg sier til alle at slik jeg ble behandlet, skal ingen unge behandles. Hver unge er verdifull, noe de må få vite tidlig. I dag er jeg kjempestolt over å komme fra Sortland, og særlig at min hjemplass er kåret til den beste kommunen å vokse opp i, sier hun, før hun la til følgende budskap som hun ba kommunestyret og de øvrige til stedet om å tenke over.

– Ikke la andre gjør noe med din kropp, som du ikke vil. Jeg har rett til å føle på min følelse og det er rett, var hennes oppfordring til kommunestyret.

Beveget ordfører

En svært beveget sortlandsordfører, Tove Mette Bjørkmo, var nesten tom for ord etter Sørmelands innlegg.

– På vegne av Sortland kommune, ønsker jeg å be om unnskyldning. Heldigvis har kompetansen og kulturen for å melde inn til barnevern, helsemyndigheter og politi, blitt mye bedre, sa hun.

Sortland kommunes forebyggingsarbeid mot vold og seksuelle overgrep har allerede fått nasjonal oppmerksomhet i mange kanaler – sist omtalt som Sortlandmodellen i regjeringens handlingsplan mot voldtekt.

– Vi er nå stolte over å kunne presentere modellen og hele dens innhold, og vi håper den vil komme mange barn og unge til gode, sa Bjørkmo.

Sammen med Sørmeland, trykket hun på en knapp som symboliserte at hjemmesiden har blitt lansert.

Revolusjonerende

Oppvekst helse- og omsorg, Sture Jakobsen, fortalte litt om sidens oppbygging, der man blant annet kan finne viktig informasjon som er seksjonert med informasjon innen ulike aldersgrupper. Han sa forøvrig at arbeidet med nettstedet er teknisk revolusjonerende på flere måter, og at kommunen ikke har gjort noe lignende tidligere.

«Æ e mæ» inn i regjeringens handlingsplan mot voldtekt Da regjeringen la frem sin handlingsplan mot voldtekt mandag, var Sortlands «Æ e mæ» en viktig del av denne.

Lanseringen av nettstedet har blitt gjort mulig med midler fra Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet.

Saken blir oppdartert med video.