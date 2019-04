Sture Jacobsen: – Æ e mæ-nettsiden laget slik at alle kommuner kan bruke den

VOL var tilstede under lanseringen av nettsidene til Æ e mæ. Kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, er klar på at nettsidene er laget slik at alle kommuner i Norge kan bruke den.