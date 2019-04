– Skal straffes som en voldtekt

Pluss

I aktor Thor Erik Høyskars prosedyre startet han med å vektlegge chaten fornærmede hadde med PRO-senteret, som var opptakten til saken. Dette var i desember 2017, og var årsaken til at fornærmede og tiltalte ble kalt inn til forhør. Det ble da opprettet sak på forholdet.

Videre vektla han flere momenter, blant annet hvorfor fornærmede valgte å oppsøke en voksenperson for å snakke ut om hva som har skjedd. Dette var etter at fornærmede hadde lest boka «Rett og slett».

Slettede meldinger

– Det har også vært svært omfattende kontakt på sosiale medier (messenger), og det er påfallende at meldingen er slettet både hos fornærmede og tiltalte. Fornærmede forklarer at tiltalte fikk henne til å slette meldingene. Det er åpenbart at det er gjort for å skjule hva forholdet mellom dem gikk ut på, redegjorde aktor i sin prosedyre.

Han mente dette absolutt ikke er normal adferd for en voksen mann overfor en ung jente.

Høyskar prosederte videre med alle bekymringsmeldingene som kom mot tiltalte, vitner om at det absolutt var grunn til bekymring.

– Og disse meldingene kom fra mange steder omtrent samtidig, fastslo aktor, som hevet at forsvarer forsøker å få bekymringsmeldingene til å framstå som rykter.

– Dette var klare varsler, der en av varslerne ble irettesatt av den frivillige organisasjonen. Dette hører ikke hjemme noen steder, påpekte aktor.

Høyskar mener bekymringsmeldingene bygger opp under det bildet av tiltalte som er tegnet gjennom fem dager i Vesterålen tingrett.

Angrepillen

Også innkjøpet av en angrepille, med framlagt kvittering og bildebevis på tiltaltes telefon, vitner om en bevisst handling for å unngå at fornærmede ble gravid.

Aktor påpekte at tiltalte over tid har bygd tillit til den unge jenta, en tillit han har misbrukt for å oppnå seksuelle handlinger.

– Fornærmede har i detaljerte beskrivelser forklart hva tiltalte har gjort av seksuelle handlinger, påpeker aktor, og mener at fornærmede framstår troverdig.

Selvopplevd

Aktor viste til de to siste tilrettelagte avhørene av tiltalte, der hennes detaljerte beskrivelser av overgrepene framstår som selvopplevd.

– Man tror på jenta når hun forteller. Man ser sannheten i ansiktet hennes og hun er ikke tatt i en eneste løgn. Og hvorfor skulle hun lyge?, påpekte aktor.

Aktor mener det er bevist over enhver tvil at det fornærmede sier er sant, og da skal tiltalte dømmes.

– De første overgrepene skjedde mens jenta var under 14 år. Lovgiver har definert all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, og da skal han dømmes deretter. Altså straffes som en voldtekt. Straffeutmåling skal da være 3 år og 3 måneder i fengsel.

Aktor viste videre til at overgrepene fortsatte etter at jenta var fylt 14 år, og at samleie etter hvert fant sted. Høyskar konkluderte med at fengsel i fire år og tre måneder bør være korrekt straffeutmåling.

Erstatning

Bistandsadvokat Trude Marie Wold komplementerte aktors grundige prosedyre, og påpekte at det etter rettspraksis skal idømmes erstatning.

– Jeg ønsker også å fremheve at det er snakk om en meget resurssterk jente, som til tider har følt behov for å beskytte tiltalte og hans følelser oppe i det hele. Hun har også hatt behov for å beskytte tiltaltes datter, som var en nær venninne av fornærmede. Dette er en jente som ikke har hatt det greit, redegjorde hun.

Wold mener tiltalte skal idømmes å betale fornærmede mellom 250.000 og 300.000 kroner i erstatning.